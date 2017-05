OL : « Ringard, populiste, haineux.. », Aulas se déchaîne contre Riolo !

Dans : OL, Ligue 1.

Ce samedi matin, Jean-Michel Aulas n'était pas d'humeur badine et a décidé de s'attaquer à Daniel Riolo dont il n'a pas apprécie un message lancé vendredi soir via Twitter. Evoquant la situation de Bruno Génésio à l'Olympique Lyonnais, le journaliste avait effectivement été direct : « A L'OL soit Aulas garde vraiment Genesio et c'est grave. Soit il bluffe avec lui et c presque plus grave.... Bref ca pue ».

Un message qui ne laissait pas sans réaction le président de l'Olympique Lyonnais, lequel s'adressait directement, via Twitter bien évidemment, à Daniel Riolo. « Vos expressions sont ringardes dépourvues de classe et à force de faire du populisme de bas étage vous n'attirer que la haine👎 (…) vs n'attirez que la haine votre méchanceté avec les joueurs, les dirigeants n'a aucun sens critique et n'honore pas RMC (…) je viens vs dire votre incompétence, car vos propos de jeudi soir étaient honteux, votre populisme à 2 balles dangereux (…) bien sûr que je viendrai comme par le passé vous répondre là où vous serez ,mais d'ici là raisonnez un peu: stop à la haine », a balancé un Jean-Michel Aulas visiblement très agacé.

Répondant à cette salve, Daniel Riolo a remis le patron de l’OL à sa place. « Mais quelle haine ?? C une plaisanterie ? On veut juste un OL fort et je le vois moribond sportivement (…) en vs obstinant vs faites du mal à Genesio qui ne merite pas ca car c un type droit ET honnete », a fait remarquer le journaliste de RMC, sans convaincre Jean-Michel Aulas. « Et vous persistez ? Vous n'avez pas vu le Match contre l'Ajax ? C'était exceptionnel soyez honnête et objectif 1 foi », a rétorqué le président lyonnais, tout cela au milieu des invectives de supporters de l’OL plutôt d’accord avec Daniel Riolo.