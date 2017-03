OL : Recruter Lacazette au mercato ? Liverpool voit un problème

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Victorieux d’Arsenal ce week-end, Liverpool vient de doubler le club londonien dans la course à la Ligue des Champions, avec toutefois un match de plus au compteur.

Une lutte pour le Top4 qui devrait aussi se poursuivre l’été prochain sur le marché des transferts. Car les deux clubs anglais sont candidats au recrutement d’Alexandre Lacazette, qui a tout de même de grandes chances de changer d’air en cas de belle offre, venue d’Espagne ou d’Angleterre. Mais en ce qui concerne la concurrence entre les différentes formations anglaises, Jurgen Klopp estime, selon The Mirror, que les Reds ont un désavantage par rapport à Arsenal et Tottenham.

En effet, pour sa première expérience à l’étranger, Lacazette serait plus tenté d’aller vers Londres, où évoluent déjà de nombreux joueurs français, plutôt que de s’isoler à Liverpool. Surtout qu’entre Giroud, Koscielny, Coquelin et Debuchy chez les Gunners, ou Lloris et Sissoko du côté des Spurs, il y a de grandes chances que le buteur lyonnais tâte un peu le terrain en amont si un transfert était sérieusement à l’étude. Pour l’entraineur allemand de Liverpool, ce côté affectif pourrait freiner son club, même si l’OL aura aussi son mot à dire en fonction du montant des différentes offres.