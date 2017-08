OL-RCSA : Des photos chocs et des plaintes, Lyon doit cogner

Dans : OL, Ligue 1, RCSA.

On l'a appris lundi, des supporters strasbourgeois affirment avoir été agressés samedi à l'occasion du match que jouait le club alsacien au Groupama Stadium contre l'Olympique Lyonnais. Du côté de l'OL on a été étonné de ces accusations, précisant que les images vidéos n'avaient rien saisi de ces incidents, et qu'aucune plainte n'avait été déposée. Mais le club rhodanien avait prévenu que si cela avait réellement eu lieu et que des faits le confirmaient, alors le club se portera partie civile afin d'identifier les agresseurs.

Et ce mardi, l'Olympique Lyonnais va clairement devoir se saisir du dossier et faire rapidement le ménage sous peine de confirmer la mauvaise réputation qui commence à lui coller à la peau. Car France Bleu Alsace diffuse des témoignages et des photos guère réjouissantes, et annonce que des plaintes ont et vont être déposées. « Fracture de la clavicule, cheville foulée, visages tuméfiés... Une dizaine de fans du Racing ont porté ou s'apprêtent à porter plainte pour coups et blessures », annonce la radio locale. De son côté, un supporter alsacien fait un récit glaçant de ce qui lui est arrivé : « J'ai reçu des coups dans les côtes et sur la tête. Une vingtaine de jeunes nous ont couru après. Ils ont fauché mon beau-frère : sa clavicule a cassé en trois. Ils lui ont asséné des coups alors qu'il était au sol. » L'heure n'est plus aux communiqués, mais à l'action du côté de Lyon.