L’OL se qualifie et humilie Rothen au passage

Victoire de prestige en Coupe de France pour l'OL face à Lille (2-1) avec un pari payant de la part de Pierre Sage de faire tourner tout en s'imposant. De quoi remettre Jérôme Rothen à sa place selon la chaine du club rhodanien.

Dans son discours d’avant-match devant la presse, Pierre Sage avait tout de même surpris en expliquant que son objectif prioritaire avec l'OL était le maintien, et pas forcément d’aller loin en Coupe de France. De quoi faire un peu douter les supporters lyonnais, qui estimaient qu’avec le recrutement effectué, leur équipe avait de quoi se sauver en Ligue 1 tout en tentant le coup pour s’offrir une finale de prestige, voire un trophée et une place européenne. Cela ne semblait pas trop demandé après les péripéties vécues ces dernières années. Mais cette prudence, et le turnover instauré, auraient pu se retourner contre Pierre Sage en cas de mauvaise performance contre Lille.

Jérome Rothen, qui avait fortement décrié le choix de l’entraineur de l’OL, l’attendait au tournant. « J’ai entendu le discours de Pierre Sage. Mais il se fout de la gueule du monde ? Non, mais franchement. Il est gentil. Aujourd’hui, tu es en train de dire : "on joue Lille à domicile mais la priorité est le maintien". Mais arrête avec ta priorité maintien ! Mais ça veut dire quoi ça ? Tu joues l’affiche de ce tour et tu nous parles de maintien », a balancé Jérome Rothen avant le match.

« Il faut connaitre le foot »…

Un discours qui a forcément fait du bruit à l’OL, où on s’est gargarisé de la qualification très convaincante acquise face à Lille, tout en rappelant que l’ancienne patte gauche du PSG et de l’AS Monaco ferait bien de se taire parfois. C’est ce qu’a fait comprendre Anthony Réveillère, ancienne légende de l’OL et consultant pour la chaine du club. « Il y a eu des petites réflexions, je tourne, je ne tourne pas. On joue à pile ou face. Déjà, il faut connaitre le foot, il faut connaitre le métier d’entraineur. Ce turnover a été fait intelligemment car il a gardé l’ossature. En injectant du sang neuf avec des bases autour. On a fait tourné surtout offensivement, et cela a permis de faire entrer des joueurs frais sur le banc pour gérer la fin de rencontre. Ce n’est pas un coup de poker, et un groupe est en train de naitre. On aura besoin de tout le monde dans ce collectif », a expliqué l’ancien défenseur de l’équipe de France, qui n’a pas souhaité nommer directement Jérome Rothen. Mais l’attaque ne laisse pas de place au doute, et les suiveurs de la chaine ont clairement fait suivre le message à l’animateur de RMC pour lui faire comprendre qu’on s’adressait à lui et à ses connaissances du football et du métier d’entraineur.