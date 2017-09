OL : Poussé vers la sortie, Jallet laisse un dernier message

Dans : OL, OGCN, Mercato.

Après l’arrivée du Néerlandais Kenny Tete en juillet dernier, Christophe Jallet a vite compris que son avenir n’était plus à l’Olympique Lyonnais.

Le club rhodanien se retrouvait avec trois hommes au poste de latéral droit, soit un de trop. Pour faciliter son départ, l’ancien Parisien a donc toqué à la porte de ses dirigeants pour finalement obtenir la résiliation de son contrat qui expirait en 2018. Preuve que les deux parties se sont séparées en bons termes, comme l’a confirmé Jallet en conférence de presse.

« C'est simple. L'OL ne comptait plus forcément sur moi cette année puisqu'ils ont recruté quelqu'un à mon poste. On était déjà deux donc j'ai décidé de prendre les devants, a raconté l'international français. J'ai eu l'opportunité de rebondir dans un club très intéressant, avec la possibilité de jouer la Coupe d'Europe comme Lyon. Je peux me montrer sur la scène européenne et être sélectionnable en vue de la Coupe du monde dans un an. »

Jallet remercie l’OL

« Si j’en veux à Lyon ? Absolument pas, je ne vois pas pourquoi je leur en voudrais ! Grâce à l’OL, j'ai retrouvé l'équipe de France, a poursuivi le Niçois. J'ai eu la chance de me mêler deux fois à la lutte pour le titre. Même si ça a été un peu plus dur la saison passée, les deux années d'avant étaient exceptionnelles. Après, c'est la vie d'un joueur, la vie d'un club, d'avoir envie de se séparer. Je n'ai aucun souci avec ça, j'ai passé trois merveilleuses années là-bas. » Habituellement, les joueurs poussés vers la sortie ne réagissent pas avec autant de lucidité...