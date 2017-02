OL : Pour Ghezzal et Tolisso, la LFP sera sans pitié

Agacé par le site de L’Equipe suite à un article sur les dégradations du vestiaire de Geoffroy-Guichard, l’Olympique Lyonnais a ouvertement critiqué le quotidien sportif.

Mais ce mercredi, cela n’empêche pas le média français d’en rajouter une couche. Cette fois, il est question des sanctions à venir pour Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso. Rappelons que les deux Gones ont perdu leurs nerfs dans le derby à Saint-Etienne (2-0 pour les Verts) dimanche et ont logiquement été expulsés. Deux dérapages qui leur vaudront une amende de la part du club rhodanien, mais aussi une suspension décidée par la commission de discipline de la LFP.

En ce qui concerne l’ailier de l’OL, ses deux cartons jaunes entraîneront automatiquement un match de suspension. Mais son attitude en quittant la pelouse, lorsqu’il s’est redirigé vers le Stéphanois Fabien Lemoine, devrait alourdir la note. Quant au milieu relayeur, la suspension devrait être plus longue. Coupable d’une faute grossière et volontaire, Tolisso risque trois matchs de suspension selon le règlement. Mais là encore, la commission de discipline aura peut-être la main lourde en raison du contexte de son geste. Les deux Lyonnais en sauront plus jeudi soir.