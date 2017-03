OL : Pierre Ménès dit ce qu'il pense vraiment de Jean-Michel Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Même s'ils se sont régulièrement chatouillés sur Twitter, Jean-Michel Aulas et Pierre Ménès sont clairement des utilisateurs plus qu'habiles des réseaux sociaux. Et souvent le consultant de Canal+ s'est opposé dans détour au président de l'Olympique Lyonnais. Mais quand on l'interroge sur ce qu'il pense sincèrement de Jean-Michel Aulas, Pierre Ménès n'a pas que des choses négatives à dire, loin de là même. Car ce dernier sait reconnaître au patron de l'OL des qualités.

Et c'est ce qu'il a confié sur le site de Konbini. « Ce que je pense d’Aulas sur Twitter ? Moi je pense qu'il a tort. Il a tort sur pas mal de choses et tellement raison sur d'autres. Ça reste pour moi le plus grand président français, malgré cette tendance au despotisme qui est le sien, cette mauvaise foi absolue. Mais ça reste quand même le plus grand et ce qu'il a fait, construire son stade... Il a quand même mis 100 millions d'euros de sa poche. Chapeau quoi, respect », a confié Pierre Ménès, qui va probablement faire rougir un petit peu le président de l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas va probablement lui répondre...sur Twitter.