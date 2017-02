OL : Pierre Ménès attaque Bruno Genesio sur ses choix

Dans : OL, Ligue 1.

Malade, Bruno Genesio n'était pas sur le banc de touche de l'Olympique Lyonnais samedi à Guingamp, mais c'est lui qui a fait les choix tactiques pour cette rencontre finalement perdue par l'OL. Sur son blog, Pierre Ménès revient sur ce résultat qui enterre probablement définitivement les ambitions de la formation lyonnaise de finir sur le podium. Et pour le consultant de Canal+, les choix tactiques de Bruno Genesio sont erronés.

« Lyon a subi à Guingamp sa dixième défaite de la saison, après avoir pourtant bien débuté le match et ouvert rapidement le score par Lacazette. Mais les Rhodaniens ont connu un trou d'air de trois minutes. Trois minutes pendant lesquelles la défense lyonnaise a été tout simplement ridicule. Clairement, ce n'est pas possible de gagner des matchs avec une défense et un milieu pareils. Je ne comprends pourquoi Genesio s'entête avec ce 4-2-3-1 puisqu'il est évident que deux milieux seulement, ça ne suffit pas. C'est une grosse contre-performance pour Lyon, qui les élimine quasi définitivement de la course au podium et qui les oblige maintenant à regarder derrière eux. En cas de victoire dimanche, Saint-Etienne et Marseille reviendront à un point… », fait remarquer Pierre Ménès, qui ajoute sa voix à celles de ceux qui estiment que Bruno Genesio a tout faux à l’OL.