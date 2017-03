OL/OM : Lyon et Marseille fixés sur le prix d'une cible défensive

Dans : OL, OM, Mercato, Liga.

Si l’Olympique Lyonnais va devoir se pencher sur son secteur offensif cet été en cas de départ d’Alexandre Lacazette, la défense devrait aussi être remaniée.

Les satisfaction sont rares dans l’axe, et ce n’est pas le flop Nicolas Nkoulou ou l’irrégularité de Mapou Yanga-Mbiwa qui donnent actuellement satisfaction aux dirigeants rhodaniens. En ce qui concerne Emanuel Mammana, on parle même d’un départ, alors que Valence lorgnerait sur le prometteur défenseur argentin. Mais visiblement, les transactions entre les deux clubs peuvent aller dans les deux sens car outre l’OM régulièrement cité, l’OL serait aussi sur les rangs pour recruter Aymen Abdennour.

C’est ce que révèle El Desmarque, pour qui l’international tunisien passé par Toulouse et Monaco pourrait bien repartir en France cet été, au sein de l’un des deux Olympiques. Arrivé pour 25 ME en provenance de Monaco il y a deux ans de cela, le défenseur central sera tout simplement disponible pour moitié prix, puisque Los Ché espèrent en récupérer 12,6 ME. Il faut dire que l’ancien joueur de l’Etoile du Sahel est moins souvent utilisé cette saison, avec seulement sept titularisations en Liga, alors que son club parvient difficile à s’extraire de la zone rouge pour stagner dans le ventre mou du championnat.