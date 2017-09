OL : Non Lyon n'a pas perdu son âme et il dit pourquoi !

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche, lors du coup d'envoi du match OL-Guingamp, trois joueurs lyonnais seulement étaient issus du centre de formation (Anthony Lopes, Christopher Martins Pereira et Nabil Fekir). Un sacré changement par rapport aux saisons précédentes. Mais il est vrai que durant le récent mercato, l'Olympique Lyonnais a vu partir Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Maxime Gonalons, tauliers de l'OL, ainsi que Rachid Ghezzal, régulièrement aligné. Pour certains, l'Olympique Lyonnais a totalement changé de stratégie cet été en allant chercher des joueurs partout en Europe.

Une version des faits que Maxence Flachez ne juge pas comme étant la fin d'une époque, loin de là même. « Si l'OL a perdu son identité. Non, L’OL a juste perdu des joueurs formés au club, l’identité appartient au club et l’institution est là pour la faire perdurer. C’est sûr, on a trois joueurs cadres formés chez nous qui sont partis, ça ne se ressemble pas aussi vite. Mais il faut laisser les jeunes arriver derrière et prendre la place. Maintenant c’est aussi une chose intéressante d’avoir des joueurs qui arrivent de l’extérieur, ils apportent aussi leur expérience, leur savoir-faire, et c’est important pour nos jeunes d’être au contact de ces grands joueurs. Cela me rappelle quand Sonny Anderson est arrivé est élu, c’était le début d’un cycle. Pour l’instant, il y a effectivement moins de joueurs formés à l’OL qui sont titulaires aujourd’hui, mais d’ici quelques années il y en aura autant que les saisons précédentes », a confié, dans Tant qu’il y aura des Gones, l’ancien entraîneur de la réserve de l’Olympique Lyonnais.