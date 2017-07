OL : Nkoulou sauvé par le départ de Mammana !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'annonce de la vente d'Emanuel Mammana au Zénith Saint-Péterbourg a fait l'effet d'une bombe du côté de l'Olympique Lyonnais, où on s'attendait plutôt aux départs simultanés de Mapou Yanga-Mbiwa et de Nicolas Nkoulou. Mais ce samedi, Le Progrès affirme que l'ancien défenseur de l'OM sera finalement conservé à l'OL, même s'il n'est pas promis à un poste de titulaire.

« Nkoulou, sauf offre, devrait donc rester au club en doublure du Brésilien. Mais pour former quel duo dans l’axe ? La dernière recrue lyonnaise sera associée soit au gaucher Jérémy Morel, soit au droitier Mouctar Diakhaby, qui a selon le staff plus de facilité à évoluer sur son « mauvais » côté », explique le quotidien régional. On en saura rapidement plus puisque Bruno Genesio a d'ores et déjà annoncé que l'équipe qu'il alignera dimanche en amical contre Montpellier ressemblera à celle qui débutera la saison dans une semaine au Groupama Stadium contre Strasbourg. L'heure des choix est désormais arrivée pour le technicien de l'Olympique Lyonnais déjà mis sous pression par cette décision de sacrifier Emanuel Mammana.