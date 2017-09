OL : Neymar, Cavani, Mbappé… Morel tremble et ne le cache pas

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Avant même d’affronter l’Apollon Limassol en Europa League ce jeudi (19h), l’Olympique Lyonnais est forcément tenté de penser à l’échéance suivante.

Dimanche soir, les Gones ont rendez-vous au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain. Autant dire que l’OL devra réaliser le match parfait pour exister dans cette rencontre. Et éviter de reproduire les erreurs commises face à Guingamp (2-1) dimanche dernier.

« On a revu le match en vidéo. Il y a eu peu de mouvement, du déchet technique, a constaté Jérémy Morel dans un entretien accordé au Progrès. C’était peut-être lié à un manque de jus, mais on a réussi à gagner, et peut-être que cela n’aurait pas été le cas la saison dernière. Collectivement on n’a pas fait un bon match, mais je ne suis pas inquiet. On sortait d’une trêve avec un retour des internationaux au compte-gouttes, il y avait un peu de fatigue chez certains. » Rassurant, le défenseur central ou latéral gauche a quand même peur de la valise à Paris.

« L’attaque du PSG ? C’est du lourd ! »

« Un peu car on connaît tous la qualité des joueurs qui composent l’équipe et nous ne serons pas dans des conditions optimales puisque l’on rentrera tard de Chypre dans la nuit de jeudi à vendredi, mais on ne va pas se cacher, a confié l’ancien Marseillais. Le trio Neymar, Cavani, Mbappé ? C’est du lourd ! Ce qu’il faut, c’est bien défendre collectivement, en bloc, c’est comme ça qu’on aura des chances de réussir, même s’il y a les meilleurs joueurs en face. » Rester en place et essayer de contrer, les adversaires du PSG ne voient pas d’autres solutions pour le moment...