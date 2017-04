OL : Nabil Fekir éteint l'incendie avec Bruno Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

La semaine passée, avant le déplacement de l'Olympique Lyonnais à Rennes, Bruno Genesio avait remis en cause l'implication de Nabil Fekir quand ce dernier n'était pas aligné à son poste de prédilection. Si l'international n'avait rien dit dimanche, après le nul en Bretagne, Jean-Michel Aulas avait, lui, fait part de son désir de vite régler ce petit souci, le président de l'OL étant prêt à se fâcher si les choses ne se calmaient pas et n'allaient plus dans le sens de l'institution.

Et ce mardi, répondant à Lyon Capitale, Nabil Fekir a lui aussi tenu à mettre un bémol à tout cela afin que les choses n'aillent pas trop loin. « J’ai dit au coach ce que je pensais. Tout le monde sait que mon poste préférentiel, c’est dans l’axe. Mais, si l’entraîneur a besoin de moi sur le côté, bien évidemment, je vais jouer sans faire d’histoires (…) Ça se passe normalement, comme une relation entraîneur-joueur, ni plus ni moins. Il n’y a pas de malaise entre nous », a clairement fait savoir Nabil Fekir, qui réfute un quelconque problème relationnel avec Bruno Genesio, ce qui aurait pu provoquer cette sortie remarquée de l'entraînement de l'Olympique Lyonnais. L'affaire est donc close.