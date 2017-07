OL : Nabil Fekir a pris une décision ferme au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a laissé partir plusieurs de ses joueurs emblématiques lors de ce mercato 2017, et forcément les regards se tournent désormais vers Nabil Fekir, un des derniers survivants de cette génération dorée de l'OL. Mais du côté de l'international, les choses sont très claires, un départ n'est pas du tout à l'ordre du jour cet été. Car Nabil Fekir a bien l'intention de contribuer au maintien de Lyon au sommet, et l'idée d'une prolongation n'est pas saugrenue.

« Je vais rester à Lyon. Le club me fait confiance et c’est à moi de la lui rendre. C’est important de faire une saison pleine avec l’OL après une année assez moyenne. J’ai alterné entre le bon et le moins bon. J’ai également goûté au banc. Lyon, c’est ma ville, c’est mon club de coeur et j’ai envie de tout lui donner. Au point d’envisager une prolongation ? Ce n’est pas encore à l’ordre du jour. Mais pourquoi pas ? », explique Nabil Fékir, dans L’Equipe. Pour rappel, l'attaquant a encore trois ans de contrat avec l'Olympique Lyonnais dont il se dit qu'il pourrait être le capitaine cette saison.