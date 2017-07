OL : MU, Arsenal... Du beau monde sur une piste lyonnaise

Dans : OL, Mercato, Foot Mondial, Premier League, Liga.

Inscrit sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais durant ce mercato estival, Yusuf Yazici est aussi courtisé par de très grands clubs européens.

En perdant Corentin Tolisso, parti au Bayern pour 41,5 ME, et Maxime Gonalons, qui a rejoint la Roma pour 5 ME, Lyon s'est considérablement affaibli dans l’entrejeu. Si Tousart, Darder, Ferri et Grenier sont en concurrence pour occuper les deux postes du 4-2-3-1 de Bruno Genesio, ce quatuor pourrait ne pas faire l'affaire au très haut niveau. Et malgré le fait que Jean-Michel Aulas s'époumone à dire que l'OL n'a pas besoin de recruter au milieu du terrain, la rumeur Yusuf Yazici enfle ces dernières heures. Très bon la saison dernière sous le maillot de Trabzonspor, le milieu offensif de 20 ans enflamme le marché.

Selon Turkish Football, Manchester United et Arsenal sont aussi sur les rangs pour recruter l'international turc. Désormais conseillé par Erkut Sogut, qui est aussi l'agent de Mesut Ozil, Yazici a donc l'embarras du choix pour la suite de sa carrière, surtout que Villarreal et Séville ont aussi coché son nom. Autant dire que Lyon aura bien du mal à conclure ce dossier à moins de 20 ME, tout en sachant que Trabzonspor ne veut pas vendre sa pépite cet été puisque pour son 50e anniversaire, le club grenat et bleu vise le titre de champion...