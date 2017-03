OL : Memphis Depay, il y a du Pelé, mais en mieux annonce Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

De plus en plus affuté, Memphis Depay monte en puissance en Ligue 1 et cela se voit à chacune de ses sorties. Auteur d’un doublé contre Toulouse, le Néerlandais a bouclé son festival d’un but du milieu de terrain. De quoi faire le tour des télés du monde entier et provoquer la légitime fierté de Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais n’y est pas allé de main morte en ce qui concerne les compliments, confiant même que son ailier avait fait mieux que le grand Pelé, qui n’avait pas réussi à faire entrer dans les filets le même lob contre la Tchécoslovaquie lors de la Coupe du monde 1970.

« Une fois de plus, à travers ce qu’il a montré, Memphis nous régale. Il a fait un geste que Pelé avait raté, je ne sais plus en quelle année. En tout cas, Bernard (Lacombe) n’a pas manqué de me le rappeler. C’est le signe d’une très grande classe. C’est le genre de joueur qui fait venir les supporters au stade. Sur les six derniers matches, on doit tourner à une moyenne supérieure à quatre buts par rencontre. Aujourd’hui, on a la chance d’avoir des joueurs maison exceptionnels et désormais des joueurs étrangers de niveau international », a expliqué le président lyonnais, ravi de voir son gros pari financier de l’hiver permettre à Lyon de faire le spectacle et d’enchainer les victoires en Ligue 1.