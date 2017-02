OL : Même à l'OM, Valbuena n'avait jamais connu ça

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Plus de 10 ans après ses débuts en Ligue 1, Mathieu Valbuena est dans la forme de sa vie. S’il a débuté timidement la saison, sa montée en puissance est indéniable, et c’est tout Lyon qui en profite quand il est dans un bon soir. Connu à Marseille pour sa faculté à faire des passes décisives et à provoquer des situations dangereuses ou des coup-francs, « Petit Vélo » est désormais un maitre artificier avec six buts marqués en Ligue 1 en 10 titularisations, et même 7 buts sur ses 13 derniers matchs toutes compétitions confondues. Un réalisme nouveau qui n’est pas pour déplaire à l’intéressé.

« Je n’avais jamais autant marqué depuis le début de ma carrière. Je me sens mieux dans cette équipe. J’ai eu une phase d’adaptation. On se trouve de mieux en mieux avec mes partenaires car je les connais de plus en plus. Je me trouve davantage dans des situations que j’affectionne. Je m’entraîne pour être adroit et je reproduis ça lors des matchs. Je sais me faire oublier sur le côté. Je suis plus présent dans la zone de vérité. C’est ce qu’il me manquait auparavant. Il y a de la confiance », a souligné Mathieu Valbuena, qui a en plus marqué quelques buts précieux, comme ceux permettant à Lyon de s’imposer face à Rennes ou bien dans les grands matchs contre Paris, Marseille et Monaco.