OL : Mariano à la place de Lacazette, Govou se pince pour y croire

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’un début de saison plutôt correct au niveau des statistiques (4 buts en L1), Mariano Diaz est loin de faire l’unanimité à l’Olympique Lyonnais.

Et pour cause, l’ancien attaquant du Real Madrid a clairement affiché ses limites lorsque les Gones étaient en difficulté. C’était notamment le cas face au Paris Saint-Germain (2-0) dimanche, lorsque le Dominicain n’a pas existé entre Thiago Silva et Presnel Kimpembe. Avec du recul, cette situation n’étonne pas du tout Sidney Govou, qui ne comprend toujours pas comment Lyon a pu choisir Mariano Diaz pour remplacer un buteur comme Alexandre Lacazette.

« Si encore, le joueur est titulaire dans un club européen de même niveau que l’OL comme Séville ou Valence, il est normal que l’OL se penche sur lui mais là, on décide de remplacer un joueur comme Alexandre Lacazette par le 5e attaquant du Real Madrid ! J’ai un peu de mal à comprendre, a réagi l’ancien Gone pour Olympique-et-lyonnais.com. Surtout que derrière lui, hormis les jeunes, c’est un peu le néant. Donc il passe du fond du banc du Real Madrid à une place de titulaire assez confortable à Lyon. Il y a quelque chose qui m’échappe. Je n’ai rien contre lui, c’est certainement un bon joueur s’il a été recommandé par Zizou et Karim Benzema. »

« Un véritable écart de niveau avec Lacazette »

« Mais si l’OL a vraiment l’ambition de faire mieux que l’année dernière, je ne comprends pas pourquoi le club n’a pas recruté un joueur du niveau de Lacaz’. C’est ma façon de voir les choses. Peut-être que Mariano va se révéler et atteindre le niveau d’Alexandre Lacazette à court ou moyen terme. Mais pour le moment, il y a un véritable écart entre les deux, a souligné le consultant. L’excuse du profil n’est pas valable, le poste est le même donc on s’attend à des performances semblables et ce, même si les deux joueurs évoluent dans un registre différent. Mariano est un pari, pas une valeur sûre. » Autant dire que l’avant-centre de l’OL a intérêt à réagir lors des prochaines rencontres.