OL : Marçal sérieusement blessé ? Lyon s'inquiète

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire samedi contre Bordeaux, Fernando Marçal a été contraint de céder sa place à Mouctar Diakhaby alors qu'il restait encore un quart d'heure de jeu. A priori, le défenseur recruté par l'OL lors de ce mercato s'est plaint d'un problème musculaire, et plus précisément aux ischio-jambiers. Si pour l'instant on reste prudent du côté de l'Olympique Lyonnais, Gérald Baticle a tout de même reconnu que le staff était impatient de savoir ce qu'avait exactement Marça. « C’est toujours inquiétant de voir un joueur s’arrêter sur une course », confie dans Le Progrès, l'adjoint de Bruno Genesio.

Fernando Marçal va donc réaliser rapidement des examens complémentaires afin de connaître précisément la nature et la gravité de son problème musculaire. Mais sa présence le week-end prochain pour le déplacement que Lyon fera à Nantes est déjà très incertaine. Cela serait évidemment un coup dur pour l'Olympique Lyonnais, Fernando Marçal ayant été titularisé lors des trois premiers matches de championnat. Bruno Genesio risque donc de devoir innover à la Beaujoire.