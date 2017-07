OL : Mancini veut vraiment Mammana et vite

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Tandis que la tempête continue toujours de souffler sur les réseaux sociaux, les supporters de l'OL étant remontés contre Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio, Emanuel Mammana est réellement très proche de rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg. Car si le coach de l'Olympique Lyonnais ne semble pas réellement croire que le défenseur argentin peut hausser son niveau, du côté de Robert Mancini, coach du Zénith, on est nettement plus confiant sur les possibilités du joueur acheté par l'OL à River Plate lors du mercato 2016.

Ce dimanche, la presse russe confirme que les dirigeants du Zénith font le forcing pour vite aboutir dans ce dossier, ce qui explique probablement l'absence d'Emanuel Mammana dans le groupe de l'OL pour le match de ce dimanche soir à Montpellier. Et cela même si le joueur est toujours présent dans la capitale des Gaules, puisque via Instagram il a diffusé samedi soir une photo où on le voit en famille avec notamment Sergi Darder et Rafael. De leurs côtés, les médias russes s'attendent à une issue positive dans les prochains jours pour un montant autour de 15ME.