OL : Mammana l'avoue, lui et Lyon dormaient au début du derby

Dans : OL, Ligue 1.

Particulièrement peu à l'aise lors du derby ASSE-OL, Emanuel Mammana a été l'un des joueurs lyonnais les plus médiocres sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Et cela s'est évidemment concrétisé lors de l'ouverture du score des Verts, le défenseur argentin de l'Olympique Lyonnais étant directement impliqué avec Mapou Yanga-Mbiwa sur le but de Kevin Monnet-Paquet. Au moment d'analyser la prestation de son équipe, Emanuel Mammana admet que l'OL était à côté de la plaque dès le coup d'envoi.

Et le défenseur lyonnais de plaider coupable. « On n’aime jamais perdre et encore moins un match de cette importance, un derby. La manière dont nous avons joué, en étant un peu endormis au début du match, fait qu’on n’a pas joué un bon match, et moi non plus. Nos adversaires ont su saisir leurs opportunités pour gagner. Ça me fait mal, personne n’aime faire des erreurs », avoue, dans Le Progrès, Emanuel Mammana, qui n'a toujours pas confirmé les très grands espoirs placés en lui par l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato. Et le temps commence tout de même à presser, la saison étant bien avancée.