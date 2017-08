OL : Mammana envoie un message à l'OL et ses supporters

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le transfert d'Emanuel Mammana de l'Olympique Lyonnais au Zénith Saint-Pétersbourg a provoqué une énorme polémique sur les réseaux sociaux, des supporters de l'OL ayant décidé de demander des explications, et parfois de manière musclée, à Jean-Michel Aulas. Car pour les fans lyonnais, cette décision de vendre le défenseur argentin à la demande de Bruno Genesio est et reste une lourde erreur. Oui mais voilà, l'affaire est désormais faite et c'est bien sous le maillot du club russe qu'Emanuel Mammana jouera cette saison.

Histoire de ne pas que cette polémique s'éternise, l'agent de Mammana est intervenu sur FootMercato afin de calmer le jeu et de faire savoir que ce transfert est finalement très logique. « Emanuel est parti car il ne se sentait pas titulaire dans l’équipe. Son objectif est le Mondial 2018 en Russie et pour cela, il doit jouer le maximum possible. Cela est possible au Zénit parce que l’entraîneur Mancini le connaît bien et qu’il a des chances d’être titulaire dans l’équipe (… Emanuel remercie le club de toute sa confiance. Il a compris la position de Bruno Genesio mais il avait besoin de jouer. Lyon l’a vendu sans problème. Il remercie tous les fans pour leur soutien. Le peu qu’il a joué lui a permis d’aller en sélection argentine et cela est grâce à l’OL », a rappelé Hernan Reguera, qui met un point final à cette histoire.