OL : Mammana demande encore un peu de temps à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Emanuel Mammana a provoqué un très gros engouement chez les supporters lyonnais lorsque l'annonce de son transfert de River Plate a été officialisée lors du dernier mercato. Mais forcément, le jeune défenseur de 21 ans ne pouvait pas immédiatement devenir un cadre de l'Olympique Lyonnais, Mammana ayant besoin de temps pour s'adapter à la fois à la Ligue 1, mais à également à la vie française. Se confiant sur OL-TV, Emanuel Mammana reconnaît que la phase d'adaptation a été un peu longue, mais il pense que désormais le meilleur est à venir pour lui à l'Olympique Lyonnais.

« A Lyon, je me sens presque comme à la maison. Au départ, ce n’était pas facile mais j’ai eu la chance d’avoir des coéquipiers qui m’ont ouvert la porte et qui m’ont parfaitement accueilli. C’est avec Sergi Darder et Rafael que j’ai eu les premiers contacts. Je savais que cela n’allait pas être facile. Je suis jeune et j’arrive dans un grand club avec des grands joueurs mais j’ai travaillé pour me rapprocher petit à petit de l'équipe. Je suis présent sur les réseaux sociaux et je vois tout cet amour des supporters. Je les remercie mais je dois encore progresser, j’ai encore des étapes à franchir. D’avoir ma femme et mon enfant facilite mon adaptation. C’est important de les sentir avec moi et l’arrivée de mon fils a transformé ma vie. J’ai entendu parler des joueurs sud-américains qui ont marqué l’histoire de l’Olympique Lyonnais. Ce n’est que ma première année, mais j’espère en tout cas faire comme eux », a expliqué le défenseur argentin de l’OL, confiant sur son avenir à Lyon.