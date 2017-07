OL : Mamadou Sakho pourrait priver Lyon de Kenny Tete !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Le mercato ressemble parfois à une partie de billard, et l'Olympique Lyonnais pourrait bien le confirmer dans les prochains jours. Selon le Guardian, Crystal Palace est en passe d'essayer de faire signer le duo défensif de l'Ajax Amsterdam composé de Joel Veltman et Kenny Tete. En effet, le club londonien avait fait de Mamadou Sakho sa priorité défensive, mais Liverpool, avec qui le joueur français est sous contrat, réclame rien moins que 35ME pour céder l'ancien parisien et du côté des Eagles on refuse de payer autant pour Sakho.

Alors, Frank de Boer, le nouvel entraîneur de Crystal Palace, semble vouloir se tourner vers son ancien club, l'Ajax Amsterdam, et négocie actuellement la venue des deux défenseurs. Au lieu de dépenser 35ME pour le seul Mamadou Sakho, le club anglais est en mesure de recruter le duo Veltman-Tete pour seulement 12ME. De quoi forcément faire réfléchir, même si du côté de l'Olympique Lyonnais on espère que Kenny Tete ne filera pas à l'anglaise.