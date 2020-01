OL : Cherki superstar de Lyon, c'est un grand non !

Dans : OL.

Du haut de ses 16 ans, Ryan Cherki est devenu samedi soir le plus jeune buteur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais en match officiel, à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France à Bourg-en-Bresse.

Avec les graves blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde, la pépite du centre de formation de l’Olympique Lyonnais sera peut-être amenée à jouer un rôle important dans la seconde partie de saison des Gones. De là à en faire un titulaire en puissance ? C’est bien trop tôt selon Rudi Garcia, lequel a tenté de calmer l’enflammade autour de son phénomène avant le match face à Brest au Groupama Stadium en Coupe de la Ligue.

« Il a une capacité d’élimination, c’est sûr. Après, il en use trop et pas encore assez à bon escient, c’est une question de choix. Il est très très jeune. J’ai un peu d’expérience, il faut être très prudent avec les jeunes, on le protège un peu médiatiquement, il est encore très très jeune. Je me demande comment je réagirais à tout ça à sa place. Il est conscient qu’il y a beaucoup de choses à améliorer même s’il a un gros potentiel. C’est pour ça que je lui donne du temps de jeu » a indiqué le coach de l’OL avant de mettre en garde sa pépite. « Rayan, écoute, c’est bien. Tant qu’il écoutera, il aura la possibilité d’aller le plus haut possible ». Un bon moyen de ne pas alimenter l’enflammade autour de Rayan Cherki…