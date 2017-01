OL : Lyon tente un dernier coup de poker pour Iturbe

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Sauf énorme retournement de situation, Juan Iturbe devrait signer dans les prochains jours, voire même les prochaines heures, un contrat avec le Torino, sa présence à l'entraînement ce mardi avec son nouveau club étant même annoncée par Tuttosport. En effet, l'attaquant paraguayen de la Roma aurait donné son accord à un prêt avec option d'achat au club du Piémont. Mais, selon Le Parisien, l'Olympique Lyonnais n'aurait pas définitivement abdiqué dans le dossier Iturbe au point d'avoir tenté de renouer le dialogue avec les dirigeants de l'AS Rome au dernier moment.

Selon le quotidien francilien, « les discussions portent autour d’un prêt de six mois avec une option d’achat », et cela alors que Juan Iturbe ne pourra pas être aligné en Europa League, épreuve qu'il a disputée avec la Roma. Malgré tout, et même si ce retour à la table des négociations est réel, le Torino semble tenir très nettement la corde, Juan Iturbe ne cachant pas son désir de privilégier la Serie A aux autres championnats, que ce soit la Ligue 1 ou même le championnat de Chine où son nom a également été cité. Quoi qu'il en soit, si l'on en croit la presse italienne, la fin du feuilleton devrait être très rapidement connue.