OL : Lyon tente de contrer l'énorme vague des supporters du Besiktas

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Le jeudi 12 avril, l'Olympique Lyonnais recevra le Besiktas Istanbul au Stade du Parc OL en quart de finale aller de l'Europa League. Et il semble d'ores et déjà acquis que le stade rhodanien sera comble pour cette belle affiche. Mais si toutes les places seront vendues, il se pourrait bien que les supporters du club stambouliote soient en force. En effet, l'engouement est énorme au sein de la communauté turque, et selon Olympique-et-lyonnais.com, près de 15.000 fans turcs sont attendus à Lyon pour ce match.

Si Jean-Michel Aulas a fait savoir que l'Olympique Lyonnais ne vendrait pas des tickets aux supporters du Besiktas actuellement en Turquie, le club d'Istanbul organisant lui même ce déplacement, il est tout aussi évident que l'OL n'a aucun moyen de contrôler la vente des billets individuels en France. Et heureusement. Et donc, grâce aux réseaux sociaux, la communauté stambouliote s'est organisée pour avoir ces précieux tickets.

Mais du côté de l'OL, on souhaite que les supporters lyonnais ne soient pas privés de places. Et dès vendredi, l'Olympique Lyonnais mettra en vente un quota de billets réservés uniquement à ses abonnés, lesquels pourront acheter jusqu'à cinq tickets pour ce match. Avec cette opération, le club de Jean-Michel Aulas espère que le stade du parc OL ne se transformera pas en Vodafone Arena et que les fans lyonnais ne manqueront pas.