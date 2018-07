OL : Offre de l'OL à 20ME refusée pour cet international mexicain !

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Présent actuellement en Russie, où il s'apprête à jouer un huitième de finale du Mondial contre le Brésil (lundi à 16h), Hector Herrera a tapé dans l'oeil des dirigeants de l'Olympique Lyonnais. Et ces derniers ont décidé de transformer cet intérêt en véritable offre si l'on en croit le quotidien sportif portugais O Jogo de ce dimanche. En effet, ce média affirme que Jean-Michel Aulas a transmis à ses homologues portugais une offre de 20ME afin de s'attacher les services du milieu défensif du FC Porto.

Mais la réponse du club portugais n'a pas traîné et elle a été très fermement négative. Sergio Conceiçao, l'ancien coach de Nantes installé aux commandes de Porto depuis un an, refuse totalement d'envisager le départ d'Hector Herrera, même si ce dernier n'a plus qu'un an de contrat et n'a pas prolongé avec son club. Ces derniers jours, on avait également évoqué une possible offre venue de l'AS Rome, le club italien souhaitant verrouiller le dossier au plus vite ou bien à attendre janvier prochain pour sceller l'accord avec l'international mexicain. A priori, la position de Conceiçao est ferme et définitive, l'OL devra donc passer à autre chose.