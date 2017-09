OL : Lyon s'est heurté à un mur portugais pour sa 9e recrue

Dans : OL, Mercato.

Très actif lors de ce marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a réussi, selon Jean-Michel Aulas, a signé tous les joueurs qu’il avait ciblé.

Bien évidemment, pour faire venir huit joueurs pendant l’été, le club rhodanien a néanmoins exploré d’autres pistes avant d’avoir satisfaction. Et selon la version mexicaine du journal AS, l’OL est même allé assez loin pour tenter de récupérer un latéral confirmé. En effet, le média annonce que Séville et Lyon sont montés jusqu’à 5,5 ME pour tenter de faire signer Miguel Layun en provenance du FC Porto.

Le latéral gauche mexicain de 29 ans, capable aussi d’évoluer à droite, évolue actuellement avec les Dragons, qui ont comme d’habitude été très durs en négociations. Le club portugais a discuté pour le départ de Layun, demandant ensuite 14 ME pour le laisser partir. Un montant qui a fait fuir les prétendants, même si l’OL ne va en effet pas se plaindre d’avoir trouvé son bonheur avec notamment Marçal et Mendy à gauche, et Tête à droite, pendant cette période des transferts.