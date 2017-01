OL : Lyon repart sur Pépé, une deuxième offre en préparation

Dans : OL, Mercato, SCO.

Lyon active actuellement plusieurs pistes pour se renforcer en attaque cet hiver. Plus ou moins discrètes.

Mais parmi les noms évoqués de longue date, celui de Nicolas Pépé est remonté en haut de la pile de la cellule de recrutement affirme L’Equipe ce jeudi. Selon le quotidien sportif, les discussions se sont prolongées entre les deux clubs, en dépit de l’offre de 6 ME effectuée par l’OL et qui a été rejetée par le SCO. Lyon envisage de faire une nouvelle proposition rehaussée, malgré le départ du joueur pour la Coupe d’Afrique des Nations, qui ne serait plus le frein insurmontable annoncé pendant la trêve par Jean-Michel Aulas.

Mais Lyon n’est clairement pas seul dans ce dossier, puisque Monaco a également avancé, tout comme Rennes, Lille et Everton. Autant dire que le club angevin a déjà assimilé la possibilité que l’international ivoirien s’en aille cet hiver, même s’il faudra pour cela que le montant du transfert se rapproche plus des 10 ME demandés initialement. Pour le moment, l’écart reste trop copieux pour envisager une finalisation prochaine, mais l'intérêt est toujours là.