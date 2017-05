OL : Lyon regarde au Portugal pour prendre la succession de Jallet

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Le mercato promet d’être agité du côté de l’Olympique Lyonnais. Si les dépenses dépendent en partie des ventes (ou non) de Corentin Tolisso et d’Alexandre Lacazette, la direction sportive de l’OL s’active pour combler d’autres éventuels départs. Tandis qu’aucun des deux n’a vraiment fait l’unanimité aux yeux de Bruno Génésio tout au long de la saison, Rafael et Christophe Jallet pourraient quitter le club. Tout du moins, l’un des deux ne sera pas retenu selon les offres, et Lyon pourrait bien avoir une piste à ce poste.

Effectivement, Mercato 365 indique que le club rhodanien était présent samedi lors de la rencontre entre le Benfica Lisbonne et le Vitoria Guimaraes (5-0). Selon le site spécialisé dans le mercato, les dirigeants de l’OL étaient présents en tribunes pour observer Bruno Gaspar, latéral droit de 24 ans évoluant dans le club visiteur. Reste à savoir si Lyon passera concrètement à la vitesse supérieure ou si le club se renseignait simplement sur une éventuelle piste à creuser…