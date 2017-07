OL : Lyon recherche 2-3 joueurs avec un profil précis au mercato

Dans : OL, Mercato.

Le marché des transferts lyonnais est loin d'être terminé, et c’est Bruno Genesio en personne qui l’a confirmé ce jeudi en conférence de presse.

Le coach rhodanien est bien évidemment revenu sur l’importance que peut avoir la perte de quatre leaders que sont Lacazette, Tolisso, Gonalons et Valbuena. Pour compenser ces départs, sur le plan sportif comme mental, l’OL espère faire venir 2-3 joueurs qui ont déjà roulé leur bosse. C’est l’une des volontés affichées par le club pour compléter son effectif. La jeunesse des Lyonnais est un atout, l’expérience sera donc un critère de choix.

« On espère encore compter l’arrivée de 2-3 joueurs d’expérience. Les deux dossiers défensifs avancent, doucement, mais ils avancent. En priorité un défenseur central, capable de s’immiscer dans un rôle de leader. On a également l’opportunité de prendre un arrière droit, les deux avant le début du championnat. Il n’y a pas d’arrivée prévue pour remplacer Tolisso. Comme pour Lacazette, on ne doit pas essayer de les remplacer par des clones. On doit les remplacer par des joueurs ciblés, qui entrent dans l’animation de jeu de l’équipe. Les grands clubs savent rebondir, se projeter, anticiper. Et on aura les armes la saison prochaine pour rivaliser avec les autres clubs français en championnat et étrangers en Ligue Europa », a confié Bruno Genesio, persuadé qu’un groupe équilibré et plus expérimenté saura faire face à la perte de deux joueurs qui étaient devenus des références à ce poste en Ligue 1.