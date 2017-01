OL : Lyon pousse très fort Nkoulou vers la sortie

Dans : OL, Mercato.

A Lyon, on ne compte plus vraiment sur Nicolas Nkoulou pour la deuxième partie de saison, et cela pourrait provoquer un bouleversement de dernière minute en ce 31 janvier.

En effet, le défenseur camerounais, actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations, a de son côté bien l’intention de revenir à Lyon à la fin de son aventure au Gabon. Mais à l’OL, on aimerait plutôt qu’il change de club pour faire un peu de place, sachant que l’ancien marseillais n’a plus les faveurs de son entraineur, et ce notamment depuis l’éclosion de Diakhaby. Résultat, le forcing de Hull City pour le faire venir pourrait finir par payer.

Le club anglais cherche un défenseur central et selon L’Equipe, les dirigeants rhodaniens verraient d’un très bon œil son départ pour libérer un peu de masse salariale. Mais l’opération sera difficile à boucler, car si Lyon est d’accord pour faire des efforts et vendre le Camerounais à bas prix, les conseillers de Nkoulou ont déjà refusé très fermement une première approche de la part de Hull City, qui lutte il est vrai pour le maintien en Premier League.