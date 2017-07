OL : Lyon piégé par l'Ajax connection dans le dossier Kenny Tete ?

Dans : OL, Mercato, Premier League, Ligue 1, Foot Europeen.

L'Olympique Lyonnais a donné jusqu'à dimanche à l'Ajax Amsterdam pour répondre à l'offre transmise pour Kenny Tete. Le défenseur international néerlandais plaît à l'OL, mais le club de Jean-Michel Aulas l'a démontré cet été, il veut faire vite lors de ce mercato. Cependant, il se pourrait bien que les intentions lyonnaises soient très sérieusement contrariées au sujet de Kenny Tete. Car Soccernews.nl annonce ce samedi qu'un club de Premier League est entré à son tour dans la danse.

En effet, après Galatasaray, qui est venu aux renseignements, c'est cette fois Crystal Palace qui aurait émis un vif intérêt pour le défenseur de l'Ajax Amsterdam. Et le club londonien a un atout de choix dans le cas de Kenny Tete, il s'agit de Frank De Boer. L'ancien international néerlandais est en effet le nouvel entraîneur des Eagles et forcément il a gardé les meilleurs rapports possibles avec les dirigeants du club où il est considéré comme une légende. Et De Boer serait actuellement en train d'essayer de convaincre l'Ajax de lui céder deux défenseurs, Kenny Tete et Joël Veltman. De quoi sérieusement réduire les chances de l'Olympique Lyonnais, qui semble toutefois avoir d'autres noms en tête.