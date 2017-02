OL : Lyon pensait à Sakho, Aulas dit pourquoi cela ne s'est pas fait

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Parti de Liverpool lors du mercato hivernal pour rejoindre Crystal Palace, Mamadou Sakho avait été évoqué proche de plusieurs clubs français en janvier dernier, et notamment de l'Olympique Lyonnais. Répondant à RMC, Jean-Michel Aulas a reconnu que l'OL avait pensé à Mamadou Sakho pour venir renforcer une défense parfois très friable. Mais le président de l'Olympique Lyonnais a expliqué qu'il avait finalement renoncé à cette opération, justifiant sans problème cette décision.

« On était partis pour recruter cet hiver évidemment un ou deux très bons joueurs puisqu’on a retrouvé une santé économique qui nous permet d’investir. On a beaucoup discuté avec le coach et il a été retenu de préparer l’après Rachid Ghezzal. Nous avions proposé aussi de renforcer la charnière centrale. On avait une opportunité avec un défenseur gaucher disponible en Angleterre, qui est Mamadou Sakho. On n’a pas retenu cette solution car on est fidèles sur le plan de la gestion avec Nkoulou ou Mammana », a précisé Jean-Michel Aulas, qui n’a donc pas voulu remettre en cause les choix effectués lors des derniers marchés des transferts. On saura en fin de raison si le patron de l'Olympique Lyonnais a eu raison de ne pas faire venir le défenseur international tricolore.