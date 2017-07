OL : Lyon n'est pas aimé en France, Tolisso s'en fout

Dans : OL, Ligue 1.

Désormais joueur du Bayern Munich, Corentin Tolisso revient ce vendredi sur sa carrière lyonnaise. Avouant avoir de gros regrets de ne pas avoir décroché un titre majeur avec l'OL, le milieu de terrain international évoque également l'image que traîne le club de Jean-Michel Aulas au sein du football français. En effet, Corentin Tolisso admet que l'OL est fortement marqué par l'image d'une formation qui ne sait pas accueillir les joueurs qui n'ont pas été formés à Lyon. Et cela déplaît énormément dans le milieu.

« Je pense que c'est l'image du club qui fait ça. Quand je parle avec d'autres joueurs, peu apprécient

l'Olympique Lyonnais. On est très peu aimés par les autres clubs français. Nous, on est issus du

centre de formation, on a réussi tous en même temps et c'est compliqué de faire l'unanimité.

Après, est-ce qu'on est moins détestés lorsqu'on quitte l'OL ? C'est sûr ! Mais nous, on s'en fout un

peu. Ça nous donne encore plus vite l'envie d'être meilleurs que ceux qui ne nous aiment pas », explique, dans L'Equipe, Corentin Tolisso. Avec le départ de plusieurs joueurs formés à l'OL cet été, le club de Jean-Michel Aulas va cependant peut-être changé cette réputation qui lui colle à la peau.