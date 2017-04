OL : Lyon mis en PLS sur Twitter

Dans : OL, Lorient, EAG, Bordeaux, Ligue 1.

La lourde déconvenue de l'Olympique Lyonnais face au FC Lorient samedi soir au Parc OL (1-4) a inspiré les réseaux sociaux. Lorient, Guingamp et Bordeaux s'en sont donnés à coeur joie.



Avant la rencontre entre Lyon et Lorient, Memphis Depay avait lancé la première pique en tweetant : « Du poisson au menu… ». Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu puisque ce sont les Merlus qui sont repartis du Parc OL avec les trois points et une fessée record pour le club lyonnais dans son nouveau stade. Cette raclée fait du mal à l'OL, qui dit adieu au podium de L1, mais elle est encore plus cuisante quand on regarde Twitter. En effet, les clubs de Lorient, Guingamp et Bordeaux, tous vainqueurs au Parc OL cette saison, ont profité de l'occasion pour chambrer avec une série de tweets.

« Guingamp : "Lorient, ça va toi ? Il est beau le parc OL hein ?". Lorient : "Pour l’instant, on le trouve très confortable ce stade". Bordeaux : "C’est super accueillant comme stade". Guingamp : "C'est un formidable outil d'accueil !". Bordeaux : "100% connecté, qui produit du miel et qui sait recevoir comme personne en Ligue 1. La PLS aussi c'est 100% connecté ?" », ont lancé, sur Twitter, les différents clubs de Ligue 1, qui ont ensuite reçu le renfort de Lens, du Paris FC et de Nîmes. Preuve que l'OL n'a pas que des amis au sein du football français...