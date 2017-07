OL : Lyon encore élu meilleur centre de formation

Dans : OL, Ligue 1, OM, PSG, Monaco.

Voilà un titre qui n’échappe désormais plus à l’Olympique Lyonnais. Pour la cinquième saison consécutive, la Fédération Française de Football a désigné le club rhodanien comme le meilleur centre de formation de l’hexagone. Monaco et le Paris SG complète ce podium établit selon des critères précis, et notamment les résultats chez les jeunes, les joueurs qui arrivent à s’imposer en équipe première, les résultats au bac, les sélections chez les jeunes ou le pourcentage de joueurs qui deviennent ensuite professionnel. Un classement des 20 premiers dont l’OM occupe la dernière place, même s’il y a bien évidemment encore des centres de formation moins performants.

Le classement des centres de formation en France