OL : Lyon en finale ? Daniel Riolo a un avis très cash

Comme tout le monde, Daniel Riolo ne s'attendait pas à ce qu'il a vu mercredi soir sur la pelouse d'Amsterdam Arena. Le journaliste de RMC n'était donc pas tendre avec l'Olympique Lyonnais au moment d'analyser la déroute rhodanienne face à l'Ajax. Et pour lui il n'y a guère de suspense dans la course à la qualification pour la finale de l'Europa League.

« A Amsterdam, je m’attendais à un autre début de match de l’OL (…) Lyon prend un bouillon terrible. 4/1, mais ça pourrait faire 5 ou 6 si les situations étaient mieux exploitées. L’OL se découvre pour aller marquer et laisse trop d’espace. Les Néerlandais pourraient gérer cette avance confortable, mais ça ne semble pas être ce qu’on apprend dans ce club. L’Ajax attaque toujours, même à 4/1. On découvre des joueurs, Younes, Dolberg, Traoré, De Ligt. C’est frais et beau. On parle beaucoup formation en France et à Lyon surtout, mais là, on se régale et on prend une leçon… Le meilleur lyonnais ? Lopes qui a évité une raclée historique ! 1/4 comment l’OL peut inverser ça ? A priori, c’est mort. Mais l’Ajax est jeune et doit pouvoir être renversé, avec de la folie et du jeu. Tout ce qui a manqué à un OL totalement dépassé techniquement et tactiquement. Mais si l’Ajax ne cède pas mentalement, l’OL quittera cette Europa League sans gloire… », constate un Daniel Riolo très désabusé.