OL : Lyon dément vouloir zapper la Ligue 1 pour l'Europa League

Dans : OL, Ligue 1.

Désormais 5e de Ligue 1 derrière Bordeaux, dans l'attente de la décision concernant le match Bastia-OL, l'Olympique Lyonnais sait qu'il ne va pas trop falloir rigoler avec le championnat sous peine de reculer encore. Mais, à quelques jours d'un déplacement pas simple à Angers, Anthony Lopes a démenti une théorie selon laquelle les joueurs de Bruno Genesio auraient tourné le dos à la L1 pour uniquement se focaliser sur l'Europa League.

Le gardien de but de l'Olympique Lyonnais s'offusque même que l'on puisse imaginer cela. « Si je crains que la Ligue Europa remplace la L1 dans nos têtes ? Pas du tout ! Chaque chose en son temps. Quand on est tourné vers la Ligue Europa, on est focalisé dessus. Mais quand on joue le championnat, on le fait aussi à fond. On a vraiment envie de récupérer la quatrième place (…) Contre Monaco, nous avions vraiment envie de prendre les trois points pour récupérer notre quatrième place. Même si nous avons un match en retard, on veut sécuriser notre place le plus rapidement possible. On n’a pas su le faire même si l’équipe a bien rebondi en deuxième période et que nous avons l’occasion d’égaliser. Il va falloir se ressaisir vendredi à Angers. Bien sûr, il y a ce joker avec le match de Bastia mais on doit engranger encore quelques points car notre saison est loin d’être finie », a clairement prévenu Anthony Lopes, déçu mais pas effondré par ce résultat négatif face à Monaco qui fait reculer l’OL au classement.