OL : Lyon critiqué, l’ASSE épargnée… Aulas crie au scandale

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Sans même parler du contenu du match et de la défaite (2-0), l’Olympique Lyonnais a pris cher après le derby à Saint-Etienne dimanche dernier.

Pour commencer, les gestes de Rachid Ghezzal et de Corentin Tolisso, tous les deux expulsés, ont largement été critiqués. De plus, le club stéphanois a signalé des dégradations dans le vestiaire occupé par les Gones. Cette fois, Jean-Michel Aulas s’est fait petit et a condamné l’attitude de ses joueurs. Mais le président de l’OL ne comprend pas pourquoi l’ASSE est épargnée alors que son co-président Bernard Caïazzo a traité les Lyonnais de « malades mentaux » et « d’enculés ».

« A Saint-Etienne, ce n’est pas nous qui avons manqué de classe et d’élégance chez les dirigeants, et je n’en ai pas entendu parler, s’est étonné Aulas après le succès de l’OL contre Nancy (4-0) mercredi. J’ai en revanche entendu parler de dégradations... La note est de 800 €, c’est un coup de pied, ce ne sont pas des dégradations. J’ai aussi entendu des choses sordides, et personne n’en parle... Personne n’en parle. » Autrement dit, Aulas aimerait bien voir son homologue sanctionné.