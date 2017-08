OL : Lyon a vendu Lacazette et Tolisso, c'est bon signe selon Lopes

Dans : OL, Ligue 1.

Dans un passé récent, il s'est dit que du côté de l'Olympique Lyonnais le vestiaire était coupé en deux entre les joueurs formés à l'OL et ceux qui venaient de l'extérieur. Mais, après le mercato agité de cet été, les « étrangers » sont désormais majoritaires ou presque. Pas de quoi affoler Anthony Lopes, pur produit du centre de formation de Lyon, lequel estime que tout le monde s'est bien intégré. Et le portier lyonnais de faire remarquer que finalement tout cela confirmait que l'OL était un sacré club pour sortir des joueurs très convoités et que ce turn-over était bon signe.

« Les recrues se sont très vite adaptées à notre jeu, notre système, notre vie de groupe tout simplement. Donc pour nous comme pour eux, c’est plus facile. Il n’y a strictement aucun problème à ce niveau-là (…) C’est vrai qu’un certain nombre de joueurs issus du centre de formation ont été transférés cet été, mais c’est le football, c’est comme ça. La formation lyonnaise est la meilleure aujourd’hui. On n’est donc pas étonné de voir des joueurs issus du centre de formation partir pour des sommes très élevées, d’avoir été à un très haut niveau pendant quelques années et d’aller voir ailleurs pour continuer à grandir et pour aider le club qu’ils aiment en récoltant de fortes indemnités de transfert. D’ailleurs, quand je vois les clubs dans lesquels ils sont partis, c’est le symbole de la réussite de la formation à la lyonnaise. On l’a encore vu cet été, avec ces transferts dans de très grands clubs. Il n’y a pas de secret. Après, de là à dire que c’est un nouveau cycle, non, parce qu’il y a encore énormément de jeunes qui arrivent derrière. C’est un renouveau perpétuel, avec des jeunes qui tapent à la porte tous les ans, d’autres qui partent », fait remarquer, dans Le Figaro, le gardien de but international portugais de l’Olympique Lyonnais.