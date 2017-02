OL : Lyon a trouvé le futur remplaçant de Corentin Tolisso

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Corentin Tolisso étant suspendu ce samedi pour le déplacement de l’Olympique Lyonnais à Guingamp, c’est très probablement Lucas Tousart qui sera titulaire. Et cela tombe bien, l’ancien joueur de Valenciennes connaît une belle saison avec l’OL, même s’il n’est pas aligné régulièrement. A chaque fois que Bruno Genesion a fait appel à lui, Lucas Tousart a été au rendez-vous et n’a pas déçu. Interrogé sur le jeune milieu de terrain de l'OL, Raymond Domenech estime que c’est un joueur sur lequel l’Olympique Lyonnais doit s’appuyer encore plus. Et l’ancien sélectionneur national de confier qu’il voit bien Lucas Tousart remplacer Corentin Tolisso sans problème si ce dernier devait quitter l’OL lors du prochain mercato.

« C’est un vrai casse-tête, surtout pour Bruno, qui a la culture des jeunes et de la formation. Lucas passe après les autres mais il a prouvé qu’il était capable de faire au moins aussi bien qu’eux. Aujourd’hui, plus personne ne doute de lui. Quand vous avez un joueur comme lui, vous pouvez laisser partir Tolisso, fait remarquer, dans L’Equipe, Raymond Domenech, qui vante les qualités de celui qui a été champion d’Europe U19 avec les Tricolores l’été dernier. Il apporte de l’agressivité, de l’abnégation mais surtout un équilibre d’équipe. Il est au service des autres. » A Lucas Tousart de confirmer tout cela ce samedi au Roudourou...