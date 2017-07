OL : Lyon a-t-il trop misé sur la jeunesse au mercato ?

Dans : OL, Ligue 1.

A l’heure où les clubs complètent leurs effectifs en vue de la reprise du championnat, le marché des transferts a déjà donné de nombreuses indications.

A Lyon, malgré le recrutement de l’expérimenté Marcelo, c’est la prime à la jeunesse pour remplacer une génération de cadres qui a fait ses valises cet été (Valbuena, Ghezzal, Jallet et surtout Gonalons, Lacazette et Tolisso). Le moment de partir était visiblement venu et pour les remplacer, Jean-Michel Aulas a énormément misé sur la jeunesse avec Bertrand Traoré, Mariano Diaz, Kenny Tete ou encore Ferland Mendy. Résultat, le coup de jeune se voit aussi de manière spectaculaire dans les premières statistiques puisque selon le compte Social Gones, l’OL possède actuellement le deuxième effectif le plus jeune de Ligue 1 derrière la pépinière de Toulouse. Même Monaco, qui parie sans cesse sur les jeunes joueurs, a trouvé son maître.