OL : Luis Fernandez n'est pas emballé par Fekir avant-centre

Dans : OL, Europa League.

En l'absence d'Alexandre Lacazette et de Memphis Depay, Bruno Genesio avait fait le choix de positionner Nabil Fekir comme avant-centre vendredi soir contre Angers. Et sauf surprise, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais prendra la même option mercredi contre l'Ajax Amsterdam, Depay n'ayant pas le droit de jouer en Europa League et Lacazette n'étant pas encore totalement remis de sa blessure.

Interrogé sur cette solution, Luis Fernandez admet qu'il n'est pas emballé, mais il concède tout de même que Bruno Genesio n'a pas réellement d'autre choix possible. « Lacazette c’est l’arme fatale, l’arme offensive, c’est l’homme qui a marqué le plus de buts. Et c’est vrai que quand on voit Fekir jouer à ce poste-là, et cela a été mon cas deux ou trois fois, j’ai la même analyse, avant-centre c’est tout sauf son poste. Fekir a besoin de jouer derrière un autre attaquant, car il a cette facilité à jouer entre les lignes et techniquement il peut faire des choses intéressantes. Mais quand je le vois avant-centre…Je ne veux m’immiscer dans les décisions, c’est le choix de Bruno. Il a un effectif et après avoir tenté Mateta la semaine dernière, il peut penser que le seul qui puisse jouer c’est Fekir. Il faut lui confiance et c'est à lui de marquer et d'être décisif », a expliqué, sur BeInSports, Luis Fernandez.