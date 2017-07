OL : Lucas Alario le joker offensif secret de Lyon au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Foot Mondial.

Jean-Michel Aulas ne rate jamais une occasion de le répéter, sauf s'il constatait que l'OL avait besoin d'un attaquant supplémentaire lors des matches de l'été, il considère que le mercato 2017 de Lyon s'est achevé vendredi avec la signature de Marcelo. Oui mais voilà, pour avoir la paix il faut préparer la guerre et plutôt que de devoir se lancer au dernier moment dans la quête d'un renfort, il semble bien que l'Olympique Lyonnais a pris un coup d'avance dans le dossier d'un éventuel joueur pour muscler son secteur offensif.

Ce dimanche, L'Equipe affirme en effet que Lucas Alario, attaquant de 24 ans de River Plate, a été proposé à l'Olympique Lyonnais et que le club rhodanien n'a pas dit non. Annoncé en contact avec le PSG lors du mercato d'hiver, Lucas Alario est très tenté par une carrière européenne et l'OL pourrait être une bonne solution pour lui. Seul problème, du côté de Lyon on souhaite que Lucas Alario patiente un peu afin de voir s'il y a vraiment besoin d'un renfort offensif cet été, mais l'AS Rome serait entré dans la danse. Et le club italien pourrait rafler la mise contre un chèque de 15ME. A Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio de faire le bon choix.