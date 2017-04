OL : Lopes : « On écrit une page d’histoire du club »

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Anthony Lopes, gardien de l’Olympique Lyonnais, après la qualification à Besiktas aux tirs au but : « C'est un exploit après une double confrontation de très, très haut niveau. On a vraiment fait un match d'hommes. On savait que ça allait être compliqué avec l'ambiance qui règne dans ce stade qui est absolument extraordinaire. On n'a pas démérité, on a essayé de faire notre jeu et on ne s'est pas défilés. Les grands acteurs de cette qualification, c'est toute l'équipe. Le match qu'on a livré tous ensemble, c'est absolument incroyable. J'ai la chance de pouvoir arrêter deux tirs au but qui permettent à l'équipe de se qualifier. Mais il faut aussi féliciter les tireurs car nos tentatives étaient également très bien tirées. On veut marquer l'histoire du club et c'est avec des matches comme celui-ci qu'on arrive à le faire. On écrit une page du club pour ma génération mais aussi pour toute l'équipe ».