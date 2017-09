OL : Limassol a bien repéré les faiblesses lyonnaises

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

C’est parti pour la Coupe d’Europe en ce qui concerne l’Olympique Lyonnais, dernier club français engagé à ne pas avoir encore joué cette saison à ce niveau. Cela commence en douceur avec un déplacement à Nicosie pour y affronter Limassol. Il s’agit en effet de l’équipe présumée la plus faible du groupe, mais vu la composition de la poule, aucun point ne pourra être perdu. Autrement dit, il faudra confirmer ce statut de favori que l’entraineur de l’équipe chypriote concède sans mal, même s’il a pris exemple sur le dernier match très difficile de l’OL face à Guingamp pour y voir des motifs d’espoir.

« C’est un groupe très difficile pour nous. On est considérés comme l’outsider. Tout est possible, on fera de notre mieux. L’OL est une grosse équipe qui a pour objectif d’aller au bout. La vitesse de projection est sa grande force. On va essayer d’appuyer sur les faiblesses qu’on a vues lors du match contre Guingamp. On doit se préparer du mieux possible pour faire face. On veut aussi montrer notre force. On a joué les matchs précédents dans un autre stade. J’espère que ce stade sera plein car on a besoin des supporters et d’une bonne ambiance pour faire un bon résultat », a livré Sofronis Augousti, pour qui la difficulté lyonnaise à faire le jeu contre Guingamp pourrait visiblement donner des idées.