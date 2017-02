OL : Les stats de Lyon à la sauce monégasque

Dans : OL, Ligue 1.

Dans le dur en début d'année 2017, l’Olympique Lyonnais a retrouvé le sourire ces derniers jours. Et de quelle manière ! En atomisant Metz ce dimanche après-midi (5-0), le club rhodanien a conclu une grosse semaine sur une très bonne note. Avec ce large succès, Lyon porte ainsi son total à 20 buts lors des quatre derniers matchs (1-4 et 7-1 contre l'AZ en Europa League, 4-2 contre Dijon et 5-0 contre Metz en L1). Un véritable festival, surtout au Parc OL, où le club lyonnais reste sur quatre victoires de suite.