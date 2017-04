OL : Les fans turcs envahissent Lyon sans « mettre le bazar »

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Quelques heures avant le match d'Europa League entre l’Olympique Lyonnais et Besiktas ce jeudi (21h05), les supporters turcs sont arrivés à Lyon en masse. L’occasion pour eux de se manifester avec des chants, des pétards ou encore des fumigènes, le tout sans provoquer de débordements. Ce que confirme un supporter du club stambouliote interrogé par L’Equipe. « La communauté turque est très nombreuse en France et on n'a pas tellement l'occasion de voir jouer Besiktas. On est là en paix et pas pour mettre le bazar », a-t-il assuré.